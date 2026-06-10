アメリカ軍はホルムズ海峡で陸軍のヘリコプターが撃墜されたことへの報復として、イランの防空施設などを攻撃しました。イランには増尾記者がいます。最新情報を伝えてください。イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊によりますと、アメリカからの攻撃を受けた報復として、イランは中東バーレーンにあるアメリカ海軍の本部を標的に攻撃を行ったということです。被害の状況というのは明らかになっていませんが、バーレーンでは一時警報