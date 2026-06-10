きょうは晴れて気温が上がり、真夏日になる所もあるでしょう。 【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ 朝晩と日中の寒暖差に注意 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/10 昼） 正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がり、朝から日差しが強まっています。この時間の気温は27.4℃で、空気がカラッとしています。 きょうは午後も広く晴れて、風が強まる所が多いでしょう。強い日差しが照りつけるため、日傘や帽子などで