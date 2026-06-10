北米プロアイスホッケーNHLの王者を決めるスタンリー・カップ決勝（7回戦制）は9日、米ネバダ州ラスベガスで第4戦が行われ、東カンファレンス覇者のハリケーンズが西の王者のゴールデンナイツに5―3で勝ち、2勝2敗とした。（共同）