◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月9日デンバー）カブスの鈴木誠也外野手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのロッキーズ戦に「6番・右翼」で先発出場。3−7の8回2死一塁第4打席で、センサテーラから内野安打をマークした。これで自身6戦連続安打となった。右腕が投じた96.4マイル（約155.2キロ）のシンカーに打球はどん詰まり。だが、右腕の頭上を飛球が越えて、二塁手との間にポトリと落ちた。最終的にセ