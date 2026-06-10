デジタル教科書を正式な教科書とする学校教育法改正案などの関連法が１０日、参院本会議で与野党の賛成多数で可決、成立した。文部科学省はデジタルを導入する学年や教科などを定める大臣指針を今秋にも策定する。次の学習指導要領が実施される２０３０年度以降、新たな教科書の使用が始まるが、健康や学習面での課題は山積している。関連法の成立で新たな教科書は「紙」「紙とデジタルのハイブリッド」「完全デジタル」の３形