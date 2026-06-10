９日に放送された日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」では、ルッキズムをテーマにトーク。４人のママでもある元アイドルが過度のダイエットに苦しんだ日々を振り返った。ルッキズムに苦しんだ過去を持つ女性著名人達が自身の体験を告白。その１人が元モーニング娘。の市井紗耶香。「１人目（出産後）の時はすんなり元の体型に戻れたが、２人目だとなかなか難しくて、ずーっとおからばっかり食べていた。おからダイエ