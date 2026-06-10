きのう午後9時半すぎ、神戸市の有馬温泉近くの有馬稲荷神社で火事があり、社務所などが全焼して宮司夫婦（80代）が軽いけがをしました。近くのホテルでは宿泊客が系列の別のホテルに避難するなど一時騒然としました。消防によりますと、神社まではおよそ200段の階段があり、消火活動が難航しましたが、火はおよそ5時間後に消し止められたということです。