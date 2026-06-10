歌手でタレントの荒木由美子（66）が10日、自身のインスタグラムを更新。自身の49回目のデビュー、インスタグラム開設3周年の記念日を祝った。1976年（昭51）に「第1回ホリプロスカウトキャラバン」でスカウトされた時や、翌年のデビュー曲「渚でクロス」のジャケットの写真をアップ。「6月10日、デビュー記念日。『第1回ホリプロタレントスカウトキャラバン』で特別賞をいただいたことで歌手としてデビュー。49年が経ちました」と