ストーリーテラー・タモリさんと豪華キャストが“奇妙な世界”へと誘うフジテレビ系人気オムニバスドラマシリーズ『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』が、６月27日（土）午後９時から放送される。【写真】『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』に主演する趣里新作短編４本を予定。発表となった２作目は、趣里さん主演の『実家じまい』。30代の会社員・夏目沙耶（趣里）は、唯一の家族だった母・恵美子（佐伯日菜子）の葬儀を終え、