70代男性の“呆れた”理由にネット上では厳しい意見2026年5月25日、愛知県名古屋市天白区に住むアルバイトの70代男性が偽計業務妨害の疑いで書類送検されました。捜査関係者によると男性は今年4月19日、名古屋市名東区の路上で自転車に乗っていた際、警察官を名乗る男2人から「歩行者がいるのに手信号をしないのは違反」と声をかけられ、反則金として5万円をだまし取られたという虚偽の申告を警察にした疑いが持たれています。