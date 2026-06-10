6月7日（日）に放送した日曜プラチナアワー「ゴールドラッシュJAPAN」（MC：メイプル超合金・カズレーザー）。【動画】秋田県の山奥で【月52億円】を生み出す「黄金工場」に潜入！「金塊」が生まれるまで日本全国の知られざる黄金スポット「金百景」、金に魅了され、その輝きに憑りつかれた“金アツさん”や“黄金職人”を紹介。さらに「なぜ今、金が高騰しているのか」、日本の最新“金”事情を金のスペシャリストが徹底解説。「