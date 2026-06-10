7人組ダンスボーカルグループ・原因は自分にある。（以下、げんじぶ）の武藤潤が、初の写真集『燕飛』を2026年6月10日（水）に発売した。同作には“王道イケメン”な表情からナチュラルな表情、無邪気な表情、やんちゃな表情、空手を披露する凛々しい表情など、さまざまな武藤が収められており、「王道×個性」が表現されている。その他にも武藤自身による自己分析ページや「武藤潤検定」なども収録されており