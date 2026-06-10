NHK連続テレビ小説『風、薫る』第53話では、シマケン（佐野晶哉）が“夕顔”について書いた第2弾の記事が新聞に掲載され、さらに多くの人々の心を動かした。 参考：『風、薫る』第54話、献身的な看護でセツ（村上穂乃佳）の体調が回復へ向かう 遊郭の歴史から現状を紐とき、女郎たちの苦しい立場を明らかにしただけではなく、夕顔のパーソナルな部分にもさらに踏み込んだ記事に涙する人も。手放しで喜べるものではない