私はミハル（40代）。つい先ほど娘のユキナ（高校1年生）がアルバイトをしているカフェの店長から「お子さんに指導をしてほしい」と電話がありました。まだ、アルバイトをはじめて2週間なのに、クレームが相次いでいるらしいのです。聞いてみると、香水がキツイお客様には「臭い」、子どもが少しうるさくするとその母親に「うるさい」と、思ったことを口に出してしまうとのことです。ユキナがそういう性格なのは知っていましたが、