6月9日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)。押し入れから見つかったお宝に驚きの鑑定額がついた。【動画】押し入れの段ボールに眠っていた一枚の紙が【1000万円】に！専門家「歴史上の新しい発見依頼人は、実家の整理をしていた男性。押し入れの段ボールを片付けていたところ、古文書のような古い書の数々を発見した。何が書かれているのか分からず、一番古そうな書状の写真をSNSに投稿してみたところ、