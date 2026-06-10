アジア大会の開催まで、あと101日。愛知県刈谷市では、アジアをテーマにした「万燈（まんど）」で大会をPRです。 【写真を見る】アジア大会開催まで101日 アジアをテーマにした“万燈”で大会をPR ｢より興味を持つきっかけに｣ 愛知･刈谷市 これは、アジア・アジアパラ競技大会のサッカーと車椅子ラグビーの会場となる刈谷市が、大会の安全を祈願するため、和紙でできた「万燈」を6月9日に刈谷駅の連絡通