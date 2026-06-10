実の親を「しんどい」と思ってしまう人、いませんか？毒親ではないし、育ててもらった恩はあるし、感謝もしている。いざとなれば家族として支えてあげないとな……とも思っているのに、実際に会うと疲れてしまう。今回は、そんな実母との関係に疲れてしまったママのお話です。第6話孫にまで……！？【編集部コメント】自分から聞いておいて、それはないよ……ですよね。お母さんは何を言っても「余計なひと言が多い」ので、ア