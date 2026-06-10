子どもの育成や子育てなどを支援する県の「こども・若者応援団」の表彰式が行われ、19の個人と団体が受賞しました。 県こども・若者応援団は、子どもや子育てに関わる活動で功績があった個人や団体を表彰するものです。 知事賞には、子どもたちの健全育成活動を行っている諫早レクリエーション研究会と、長崎市の少年補導委員で精道三川台中学高校教諭の今村 健吾さんが選ばれました。 （精道三川台中学高