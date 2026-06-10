コンビニエンスストア大手『ファミリーマート』は、おむすびや弁当などの各店舗への配送回数を減らす取り組みを始めました。 新潟市東区にあるファミリーマートでは、おむすびや弁当などを配送する『定温便』が1日3便から2便に減りました。独自に開発した炊飯技術によってコメを使う商品の消費期限が延び、販売できる時間が2時間長くなったことで実現しました。 ファミリーマートで