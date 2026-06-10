世羅町の農園では、5500株の「イングリッシュローズ」が咲き誇り、訪れた人を楽しませています。寒暖差の大きい気候が生み出した 色とりどりの「イングリッシュローズ」。世羅町で最も高い標高540メートルにある「世羅高原花の森」では、150品種5500株の「イングリッシュローズ」が見頃を迎えています。初夏の「イングリッシュローズ」は花の数が多いのが特徴です。■観光客「圧巻と言えるようなぐ