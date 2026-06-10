LPGAツアー「JMイーグルLA選手権」が、改修を終えたウィルシャーCC（カリフォルニア州ロサンゼルス）で3年ぶりに開催されることが正式に発表された。2027年大会の日程は4月12日から18日までで、海外メジャー「マスターズ」の翌週にあたる。【写真】LAの双子と岩井ツインズがコラボ！同大会は23年と24年に、ロサンゼルス中心部、ハリウッドの東側に位置する名門、ウィルシャーCCで開催されたが、同コースは24年後半から改修工事に着