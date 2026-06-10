「ヨネックスレディス」でツアー初優勝を飾った吉田鈴。ドローを持ち球とする彼女のスイングを、プロコーチの南秀樹氏が分析。アマチュアが参考にしたいポイントも教えてもらいました。【連続写真】上体を右に向けたまま右ヒジを真下に下ろす吉田鈴のドライバースイング◇◇◇【手元がやや高い位置にあるゆとりのあるアドレス】後方からアドレスを見ると、体と手元の間に拳2個分ほどのスペースがあり、余裕を持った構えをし