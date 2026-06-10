去年5月、新潟市北区の居室で、知人の16歳未満の人物が18歳に満たない児童であることを知りながら、知人の男に淫らな行為をさせるなどした疑いで、警察は男女4人を逮捕しました。 児童福祉法違反の疑いで逮捕・検挙されたのは、新潟市北区すみれ野に住む無職の男(32)と女(42)です。 2人は去年5月下旬、新潟市北区の居室で、知人の16歳未満の人物が18歳に満たない児童であることを知りながら、川崎市に住む知人の鉄筋工の男(37)に