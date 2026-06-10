新潟県長岡市で、クマの目撃情報が相次いでいます。 長岡警察署によりますと、6月10日(水) 午前5時半頃、新潟県長岡市栃堀地内で、「道路上を体長約1メートルの熊が歩いている」と通報があり、その後の調査で、目撃されたクマは2頭であったことが判明しました。 長岡警察署が目撃者から詳細を聴取したところ、2頭はいずれも体長1メートル前後で、目撃時には道路から近隣の林の中へと立ち去ったとのことです。 目撃