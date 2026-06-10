6月10日午前7時頃、新潟県妙高市毛祝坂地内において、体長約1メートルの熊1頭が目撃されました。 クマが目撃された場所は妙高高原交番近くの民家が点在する地域であることから、妙高警察署は妙高市役所と連携し、付近住民への広報および警戒活動を実施しています。