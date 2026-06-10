緊迫する中東情勢について、新潟県が行った調査で県内の中小企業組合の約8割が「影響がある」と回答したことを受け、花角知事は「県としてできることは最大限対応しなければならない」と話しました。 県は中東情勢の緊迫化よる県内の事業者や県経済への影響などについて関係部局で情報を共有する会議を開いています。 6月8日の3回目の会議では、5月に県内の中小企業の組合に実施したアンケートの結果が公表され、回答した