あらゆる分野に活躍の幅を広げつつあるドローン。特に測地・測量においては、地表を上空から撮影できることから広く活用されています。映像は今から40年以上前の昭和57年（1982年）、阿蘇谷にある古墳を上空から撮影する様子です。使われたのはドローンではなく気球。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】昭和のドローン、古墳を撮る（阿蘇市）【昭和57年・1982年】～RKKニュー