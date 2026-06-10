お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが、9日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。外見や容姿を基準に人を差別・判断する「ルッキズム」をテーマにトークを繰り広げる中で、大学時代の苦しみを明かす一幕があった。【写真】「ほーんと顔ちっさ」“小顔ファッションの最終形態”を披露したバービーバービーは「人生で4年間だけ、これ苦しかったなという時期があって」と切り出すと「女子大生