四国電力伊方原発3号機（手前）と2号機（奥左）＝愛媛県伊方町愛媛県は10日、4月に四国電力伊方原発2、3号機（同県伊方町）の状態を把握する国の緊急時対策支援システム（ERSS）へのデータ送信が一時停止したのは、社員の思い込みによる誤った操作が原因だったと発表した。県や四国電によると、点検のため1号機の送信を停止する予定だったが、誤って1〜3号機全てを停止した。全号機の送信を止める点検作業が2025年度に計13回あ