次のジェームズ・ボンド役の候補として名前が挙がるイドリス・エルバ/Andrew Kelly/Reuters via CNN Newsource（CNN）人気スパイ映画シリーズ「007」の主人公ジェームズ・ボンド役の候補としてかねて噂（うわさ）されている英国の俳優、イドリス・エルバは、「黒人男性、アフリカ系男性」がボンドを演じるのは観客が受け入れないだろうと語った。ダニエル・クレイグが2021年公開の映画「007／ノー・タイム・トゥ・ダイ」で自身最後