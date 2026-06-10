武豊騎手中央競馬の武豊騎手（57）が獲得した通算の総獲得賞金が1000億円の大台を超えていたことが10日、分かった。日本中央競馬会（JRA）によると1〜5着までの本賞金と各種付加賞（重賞レース登録料を配分）を合わせた総額は1004億9305万1500円。この他に海外、地方競馬での獲得賞金がある。4月26日の読売マイラーズカップ（G2）を制して1000億円を突破し、今月7日の安田記念（G1）も優勝してさらに上乗せした。武豊騎手は198