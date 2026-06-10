参院本会議で改正経済安全保障推進法が可決、成立し、一礼する小野田経済安保相＝10日午前改正経済安全保障推進法が10日、参院本会議で可決、成立した。海底ケーブルの敷設など経済安保を強化する上で重要と位置付ける民間技術を支援。供給網の強化につなげ、中国による貿易制限などを念頭に、新たなリスクに対処する。企業の海外事業を後押しする体制も整える。技術支援の対象となる海底ケーブルは、日本の国際通信の大半を担