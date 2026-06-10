メーガン妃が９日に新たに公開した家族写真の中で娘のリリベット王女が、人気女性歌手ビヨンセのＴシャツを着ていたことが話題になっている。米誌ピープルが９日、報じた。メーガン妃がインスタグラムで公開した写真では、４日に５歳の誕生日を迎えたリリベット王女が「ＢはビヨンセのＢ」と書かれ、ビヨンセのイラストが描かれた白いＴシャツを着ていた。メーガン妃はインスタグラムのキャプションに「春から夏へ」と書いてい