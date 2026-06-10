●開催中に3回も特番を生放送 『FIFAワールドカップ』開幕が目前に迫る9日夜、2時間特番『ザ!覚悟を決めた瞬間 SAMURAI BLUE! 悲願のワールドカップ優勝なるか』(日本テレビ系)が放送された。今大会で地上波の放送を担うのはNHK総合、日本テレビ、フジテレビの3局。出場国が32か国から48か国に増えて全104試合が行われる中、それぞれ34試合、15試合、10試合を放送する。すべての日本代表戦と主要試合をカバーできていることから、N