北中米Ｗ杯１次リーグＦ組初戦（１４日＝日本時間１５日）で日本と対戦するオランダに不満の声が続出している。Ｗ杯準優勝３度を誇るオランダは本番に向けてアルジェリア（３日）に０―１と敗戦し、ウズベキスタン（８日）には２―１で辛勝するもＰＫ２発。格下相手に勢いをつける戦略だったが、ふがいなさが目立つ結果となった。しかも、ＤＦユリアン・ティンバー（アーセナル）が負傷でＷ杯メンバーから外れ、守護神のＧＫ