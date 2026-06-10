【モデルプレス＝2026/06/10】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する「日向坂46 藤嶌果歩1st写真集」（集英社）のタイトルが「果実の歩幅」に決定。カバー4種も公開された。【写真】日向坂46四期生、プールショット◆藤嶌果歩、1st写真集タイトル決定カバーは、通常版以外に「＠Loppi＆HMV限定カバー版」「Sony Music Shop限定カバー版」「紀伊國屋書店限定カバー版」の計4種のカバーとなっている。◆藤嶌果歩、1st写真集決