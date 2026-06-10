【モデルプレス＝2026/06/10】女優の比嘉愛未が6月10日に発売された初エッセイ集『またね。』（講談社刊）より、収録カット2点が新たに公開された。【写真】39歳朝ドラ女優、“ドラマ性あふれる”窓際ショット◆比嘉愛未、“ドラマ性あふれる”収録カット2点公開本書は「どこかミステリアスだった比嘉愛未の胸の内が明かされる」と銘打たれた25篇のエッセイと、故郷の沖縄で撮影されたフォトパートなどで構成。比嘉が地面に身を預