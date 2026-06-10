イメージ ふじや（徳島市）が運営する焼肉店・牛福春日店（高松市）は、6月の食育月間に合わせて「キッズ食べ残しゼロミッション」を行っています。 999円の食べ放題プランを注文した小学生に「キッズミッションカード」を渡します。子どもたちは「自分で食べきれる量」を考えて注文します。食後にスタッフが器をチェックし、綺麗に食べきれていたらカードにスタンプを押してくれます。他の2つのミッショ