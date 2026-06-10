毎日の習慣を変えるだけ！すぐに実践できる「やせるお風呂の入り方」とは 全身浴で血流が改善して代謝が上がる ゆっくりお風呂に浸かることも、体が温まって血流がよくなり、代謝を上げる効果があります。特に適温のお湯であれば、血管が拡張して血圧が下がったり、リラックス効果で自律神経が整ったりといった作用もあり、入浴には様々なメリットがあります。シャワーだけで済まさず、毎日お風呂に入って体を温めるよう