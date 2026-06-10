7月1日に開幕する博多祇園山笠に向け、博多の総鎮守、櫛田神社では縁起物の準備が進んでいます。 福岡市博多区の櫛田神社では6月10日、神職と巫女合わせて5人が手作業で縁起物の準備を進めていました。代表的な縁起物の一つ「お汐井（しおい）てぼ」は、竹で編んだ「かご」に、災いをはらうための砂を入れます。この日は、神聖なものを表す紙垂（しで）を取り付けていました。 ほかにも、飾り山笠（やま）が描かれた絵馬