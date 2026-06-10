スッキリとした青空が広がっている中国地方ですが、明日11日(木)から12日(金)の午後は天気の急変に注意が必要です。急な雨や雷雨にご注意ください。また、その後は梅雨空が戻り、14日(日)から15日(月)は雨が降るでしょう。明日11日(木)〜12日(金)の午後は急な雨や雷雨に注意明日11日(木)から12日(金)は、中国地方の上空5500m付近に寒気が流れ込む見込みです。気温が上がる午後を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。大体晴れ