NASAは月周回有人拠点ゲートウェイでの最初のミッションとなるアルテミスIVを2028年に予定しています。アルテミスIVでは月面着陸して探査を行うため、過酷な環境から宇宙飛行士を守るために用いられる次世代宇宙服「AxEMU」のインナーレイヤーとして設計された「液体冷却換気服(LCVG)」が2026年6月7日に発表されました。Axiom Space, Prada Unveil Inner Layer of Next-Gen Lunar Spacesuithttps://www.axiomspace.com/release/axi