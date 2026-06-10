【新興国通貨】ドル人民元は６．７７台半ば＝中国人民元 先週末の急騰から一転、週明けはやや上値が重い展開となっているドル人民元。週明けすぐに６．７８９１元を高値に、昨日は６．７６９０元まで下げる場面が見られた。その後は少し買い戻しが入り、今朝は昨日終値に近い６．７７台半ば前後での推移。 対円では円安が優勢で昨日は２３．６８円まで上昇。少し調整も２３．６６円台と高値圏。 USDCNY6.7754CNYJPY