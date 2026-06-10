【新興国通貨】ドルペソは１７．４０台中心の動き=メキシコペソ 五日の急騰で１７．２６台から１７．５３５９を付けたドルメキシコペソ。週明けは下げが続き昨日１７．３７４８ペソを付けている。その後は反発を見せ、直近は１７．４５前後での推移。 対円では９．１９円前後での推移。 MXNJPY 9.1914