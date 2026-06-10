東京午前のドル円は１６０．２３円付近まで下振れする場面はあったが、方向感は限定的。ニューヨーク市場の終値付近を維持している。米軍の攻撃ヘリ墜落を受けて米軍がイランに報復作戦を開始し、この作戦が終了した後にイランの反撃が始まっており、米国とイランの一時停戦が揺らいでいるが、外為市場は平静を維持している。イランの警告を無視し、イスラエルがレバノン南部ブナアフールを空爆したとの報道も