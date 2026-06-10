１０日前引けの日経平均株価は前営業日比７３５円２４銭安の６万４６８１円３９銭と反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億４５４２万株、売買代金概算は５兆２０８２億円。値上がり銘柄数は８４２、対して値下がり銘柄数は６７０、変わらずは５１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はＡＩ関連株を中心に向かい風の強い地合いとなり日経平均株価は朝方に１０００円近く下げる場面があった。その後は押し目買いに