itSnapの一週間コーデをまとめて見られる連載企画「最新weeklyファッションまとめコーデ-itSnap-！」第416弾♡軽やかなパンツスタイルから華やかなデザインブラウス、さらりと着映えるワンピースまで、初夏のおしゃれを楽しめる3つのスタイリングをピックアップ。涼しげな素材感や柔らかなカラー使いが、季節感をぐっと高めてくれます。毎日の着こなしに取り入れやすい、今の気分にフィットする旬