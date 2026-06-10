第１子を出産したタレントの藤田ニコルがＳＮＳを更新。久々の私服投稿にファンから歓喜の声が寄せられている。７日のインスタグラムの投稿でお宮参りを報告し、着物姿が大きな反響を呼んでいた藤田。１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「お宮参りの投稿に沢山（たくさん）のコメントありがとうございますお母さんの顔になったねって沢山言ってもらえてまだ不思議な気持ちちゃんとなれてるかな？」と前回の投稿