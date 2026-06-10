◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、美浦トレセン２４年の有馬記念馬レガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）はＷコースで３頭併せを行った。厩舎のパターン通り隊列の真ん中を進めると、直線は馬なりのままグイグイと加速。６ハロン８５秒３―１１秒２をマークし、外ロスパレドネス（３歳１勝クラス）に半馬身先着、内アルセナール（５歳