お笑いコンビ「マリーマリー」のえびちゃんと女優の唐田えりかによるトーク番組「スナックえびちゃん〜癒しのほろ酔い酒場〜常連客唐田えりか」の第２回が、１４日の午後１０時からＢＳよしもとで放送される。Ｎｅｔｆｌｉｘ「極悪女王」で共演して以降、プライベートでも大の仲良しだという２人。オープニングトークでは、２人が「極悪女王」の題材になったプロレスラーのダンプ松本と飲みに行ったときの話や、「えびの前でし